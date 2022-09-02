Появилось видео того, как погрузчик наехал на 4-летнего мальчика в "Леруа Мерлен"

В момент наезда ТС травмировало мальчику правую ногу.

Погрузчик наехал на 4-летнего мальчика в строительном магазине "Леруа Мерлен" на Руставели. Он ехал со скоростью около 20 км/ч. Момент инцидента попал на камеры видеонаблюдения, кадры имеются в распоряжении Piter.tv.

Инцидент произошёл вечером 31 августа. Установлено, что ребёнок находился в 1-2 метрах от родителей, рядом со стеллажами. Мальчик не заметил погрузчик, который двигался по "линии". Водитель также не успел среагировать, сбил несовершеннолетнего и тот упал на живот. Также в момент наезда ТС травмировало мальчику правую ногу. По словам матери, из-за высокой скорости погрузчика она не успела оградить сына от опасности.

По предварительной информации, у пострадавшего диагностировали открытый перелом плюсневой кости и скальпированную рану бедра.

Видео: Piter.tv