Погрузчик "Леруа Мерлен" сбил 4-летнего петербуржца на Руставели

Мальчик не слушал родителей, которые кричали ему об опасности.

В Калининском районе Петербурга погрузчик наехал на 4-летнего мальчика в "Леруа Мерлен" на Руставели. Он ехал со скоростью 15-20 км/ч.

Камеры сняли, как ребенок бежал между стеллажей магазина, а затем выскочил в пролет, где ехал погрузчик. Водитель не заметил мальчика. Инцидент произошел накануне.

Ребенок получил ушиб ноги. Позже выяснилось, что он попал в "слепую зону" водителя погрузчика из-за высоты стеллажей. Водитель пытался затормозить, но было уже поздно. Мальчик не слушал родителей, которые кричали ему об опасности.

Прокуратура Калининского района проводит проверку.

Фото: Piter.tv

