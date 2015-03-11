Погрузчик "Леруа Мерлен" сбил 4-летнего петербуржца на Руставели

В Калининском районе Петербурга погрузчик наехал на 4-летнего мальчика в "Леруа Мерлен" на Руставели. Он ехал со скоростью 15-20 км/ч.
Камеры сняли, как ребенок бежал между стеллажей магазина, а затем выскочил в пролет, где ехал погрузчик. Водитель не заметил мальчика. Инцидент произошел накануне.
Ребенок получил ушиб ноги. Позже выяснилось, что он попал в "слепую зону" водителя погрузчика из-за высоты стеллажей. Водитель пытался затормозить, но было уже поздно. Мальчик не слушал родителей, которые кричали ему об опасности.
Прокуратура Калининского района проводит проверку.
Фото: Piter.tv
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