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Погрузчик "Леруа Мерлен" сбил 4-летнего петербуржца на Руставели
Сегодня, 18:02
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Погрузчик "Леруа Мерлен" сбил 4-летнего петербуржца на Руставели

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Мальчик не слушал родителей, которые кричали ему об опасности. 

В Калининском районе Петербурга погрузчик наехал на 4-летнего мальчика в "Леруа Мерлен" на Руставели. Он ехал со скоростью 15-20 км/ч. 

Камеры сняли, как ребенок бежал между стеллажей магазина, а затем выскочил в пролет, где ехал погрузчик. Водитель не заметил мальчика. Инцидент произошел накануне. 

Ребенок получил ушиб ноги. Позже выяснилось, что он попал в "слепую зону" водителя погрузчика из-за высоты стеллажей. Водитель пытался затормозить, но было уже поздно. Мальчик не слушал родителей, которые кричали ему об опасности. 

Прокуратура Калининского района проводит проверку.

Фото: Piter.tv
 

Теги: леруа, мерлен, погрузчик, ребенок
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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