Пулково расширят к 2030 году за 500 млн евро

О планах по реконструкции объекта рассказали в пресс-службе аэропорта.

В Пулково рассказали о плане реконструкции. На данные нужды уйдет около 500 миллионов евро. За эту сумму подрядчики создадут рулежную дорожку, базу аэродромной службы, переходы с телескопическими трапами, а также пункты для автоматической сдачи багажа.

Отметим, что мероприятия запланированы в период с 2025 по 2030 года. Проект окупится за шесть - девять лет. Однако, данные окажутся верны только в том случае, если смета не изменится. При потребности в увеличении стоимости проекта будут подключены другие источники финансирования.

В самых смелых планах - строительство и модернизация отдельного терминала для лоукостеров. Объект может появиться в южной части здания,но не в ближайшее время. Эксперты считают проект нецелесообразным, пока не начала либерализация визового режима. Сейчас для иностранных туристов приобретение визы стоит порядка 300 евро.

По данным руководства аэропорта, нововведения позволят увеличить пропускную способность Пулково с 18 до 23 миллионов человек. К 2039 году ожидается, что через терминалы будут проходить до 35 миллионов пассажиров.

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Фото: Piter.tv