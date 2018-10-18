"Ласточка" Петербург - Луга будет отправляться из города на 10 минут раньше

Изменения вступают в силу с 21 февраля.

В расписание движения пригородных электричек вносятся изменения. С 21 февраля по новому расписанию начнет ходить "Ласточка" № 7455 сообщением Санкт-Петербург – Луга. Изменения связаны с началом курсирования поездов по маршруту Петрозаводск – Псков. Об этом сообщает пресс-служба "Северо-Западной пригородной пассажирской компании".

Электропоезд будет отправляться на 10 минут раньше из Санкт-Петербурга и прибывать на 10 минут раньше на станцию Луга, что позволит пассажирам осуществить пересадку по станции Луга с пригородного электропоезда на поезд дальнего сообщения и добраться до Пскова. С Балтийского вокзала он будет отъезжать в 18:55, а прибывать в Лугу в 20:45. пресс-служба "Северо-Западной пригородной пассажирской компании"

Также теперь электропоезда № 6361 Санкт-Петербург – Гатчина будет отправляться с Балтийского вокзала в 18:50, пребывать в Горелово в 19:17-19:18 и дальше следование пройдет без изменений.

Фото: Piter.TV