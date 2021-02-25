Выявлено девять преступных эпизодов.

В рамках расследования уголовного дела о торговле новорожденными детьми задержаны четыре человека. Об этом рассказали представители Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии. По данным надзорного ведомства, фигуранты расследования обвиняются в пунктах "а" и "з" части 2 статьи 127.1 УК РФ. Известно, что один из подозреваемых работал в правоохранительных органах.

Фигурантами дела стали 33-летний и 37-летний мужчины, 31-летняя женщина, а также 27-летняя иностранка из Казахстана. Именно она передала ребенка подозреваемым в торговле детьми в 2019 году. По версии следственного комитета, преступное сообщество организовал 33-летний местный житель. За вознаграждение он предлагал женщинам выносить и родить ребенка для третьих лиц. затем он оформлял необходимые документы, которые позволяли ему забирать новорожденных из роддомов и передавать новым родителям.

Роженице в данном уголовном деле в марте 2020 года предоставили квартиру, обеспечили питанием и бытовыми предметами. Для нее был заключен платный договор на медицинское обслуживание в роддоме. В апреле прошлого года она родила мальчика, а после оформила доверенность на подозреваемых. Благодаря этому банда получила возможность представлять интересы женщины в государственных инстанциях. Новорожденный был передан фигурантам дела, а сама женщина покинула территорию РФ. За "сделку" ей передали 13 тысяч долларов.

В общей сложности оперативники установили местонахождение девяти младенцев, которые предположительно рождены женщинами за вознаграждение. Все дети помещены в дом малютки. Личности рожениц устанавливаются.

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Фото и видео: Следственный комитет России