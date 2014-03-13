Материалы уголовного дела будут переданы в суд.

В Волгоградской области завершено расследование убийства несовершеннолетнего студента. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ по региону. По данным надзорного ведомства, в преступлении обвиняется 22-летний местный житель. Предположительно, он расправился с жертвой по мотивам национальной ненависти. Также молодой человек подозревается в незаконном приобретении, хранении и перевозке оружия и взрывчатых веществ.

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "л" части 2 статьи 105 УК РФ, части 1 статьи 223 УК РФ, части 2 статьи 222 УК РФ. сообщение СК РФ

Следствие объяснило, что подозреваемый 12 июня прошлого года увидел несовершеннолетнего юношу, который учился в медицинском вузе. Молодого человека не устроила принадлежность жертвы к одной из республик Ближнего зарубежья. В безлюдном месте преступник нанес студенту более 20 ножевых ранений. Предполагаемого убийцу следователи нашли спустя неделю. Злоумышленника поймали 21 июня в Смоленске. Он на автомобиле пытался покинуть территорию страны.

Известно, что подозреваемый попросил двоюродного брата держать в своем гараже арсенал боеприпасов и карабин. Последний был переделан под стрельбу боевыми патронами. После совершения преступления, арсенал был вывезен и спрятан на пустыре в яме. Тайник найден сотрудники полиции.

В настоящее время фигурант расследования признал вину в убийстве. Далее материалы дела будут переданы для утверждения обвинения, а после - в судебную инстанцию.

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Фото: Следственный комитет России