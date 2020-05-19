В результате происшествия пострадал сотрудник лаборатории фармацевтической компании.

Во вторник, 19 мая, стало известно о том, что в радиологическом медцентре в Обнинске произошел взрыв. Об этом сообщают в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

По данным следствия, взрыв произошел во время того, как аппаратчик фармацевтического предприятия в Обнинске промывал реактор органического синтеза. Во время хлопка пострадал сотрудник лаборатории.

После взрыва СК организовал проверку.

Ранее мы сообщали о том, что Минобороны показало на видео тренировку армейской авиации по тушению природных пожаров.

Видео:Следственный комитет Российской Федерации