Во вторник, 19 мая, стало известно о том, что в радиологическом медцентре в Обнинске произошел взрыв. Об этом сообщают в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.
По данным следствия, взрыв произошел во время того, как аппаратчик фармацевтического предприятия в Обнинске промывал реактор органического синтеза. Во время хлопка пострадал сотрудник лаборатории.
После взрыва СК организовал проверку.
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Видео:Следственный комитет Российской Федерации
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