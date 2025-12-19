В работе Telegram произошел массовый сбой

Больше всего жалоб поступило от жителей Магаданской области.

В работе мессенджера Telegram произошел массовый сбой. Об этом следует из данных детектора сбоев у популярных интернет-ресурсов Detector404.

Основной поток жалоб на работу Telegram пришелся утром 10 января. Больше всего жалоб поступило от жителей Магаданской области. Также о сбоях в работе мессенджера сообщили жители Ямало-Ненецкого автономного округа, республики Хакасия, Тульской области и Республики Алтай.

В основном пользователи сообщали о сбое в работе мобильного приложения. У многих также были проблемы с работой сайта и оповещений. Более половины россиян, у которых возникли трудности в работе мессенджера, являются пользователями Android.

Фото: detector404.ru