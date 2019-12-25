В работе Google произошел сбой

Наибольшее количество жалоб зафиксировали в Германии и Нидерландах.

В работе Google в разных странах произошел сбой. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные портала Downdetector.

Сбои начались утром 4 сентября. Наибольшее количество жалоб зафиксировали в Германии и Нидерландах. Также на проблемы с работой Google жалуются пользователи из Великобритании, Франции, Италии, США и Индии. В основном жалобы связаны с доступом к веб-сайту и учетной записи.

Фото: pxhere.com