Дождь и +7 градусов ожидаются в Петербурге 9 апреля

Ночью и утром на дорогах возможно образование гололедицы.

В пятницу, 9 апреля, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью будет без существенных осадков, а вот во второй половине дня пройдет небольшой дождь. Об ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Температура воздуха ночью составит -1…-3 градусов. Днем ожидается +5…+7. Ветер подует с юго-запада, юга умеренный, местами порывы до сильного. Ночью и утром на дорогах возможно образование гололедицы. Атмосферное давление будет меняться мало.

Ранее МЧС предупредили петербуржцев о резком усилении ветра.

Фото: pixabay.com