МЧС предупредили петербуржцев о резком усилении ветра

Начиная с 14-17 часов, ветер разгонится до 14 м/с.

Сотрудники ГУ МЧС России по Петербургу предупредили о резком усилении ветра 8 апреля. Начиная с 14-17 часов, ветер разгонится до 14 м/с. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, ссылаясь на прогноз синоптиков.

Спасатели порекомендовали убрать со двора и балкона хозяйственные вещи, держаться подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Следует обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Также опасность могут представлять мосты, эстакады и линии электропередач.

Ранее мы писали, что Петербург попал в холодный тыл циклона 8 апреля.

Фото: Instagram / n.palitcyna