Петербург попал в холодный тыл циклона 8 апреля

Температурный фон окажется на пару градусов ниже положенных по климату значений.

В четверг, 8 апреля, синоптическая ситуация в Петербурге будет формироваться под влиянием тыловой, холодной части циклона, который быстро смещается с юго-запада на северо-восток региона. При облачной с прояснениями погоде пройдут кратковременные дожди с мокрым снегом. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, температурный фон сегодня окажется на пару градусов ниже положенных по климату значений. Столбики термометров в городе поднимутся до +4…+6 градусов, в Ленобласти до +2…+7. Ветер подует с запада со скоростью 4-9 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 751 мм рт. ст., что ниже нормы.

Синоптик добавил, что скорость смещения этого циклонического вихря составляет около 60 км/ч. Ровно сутки назад он был над Крымом, сегодня днем окажется уже над западом Архангельской области.

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Фото: Instagram / smstolyarov