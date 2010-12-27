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В пятницу выборжан накроет ливнями и градом
Вчера, 11:45
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KaterinaKono13

В пятницу выборжан накроет ливнями и градом

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Порывы ветра, по сообщениям синоптиков, могут достигать порядка двадцати метров в секунду.

В предстоящую пятницу, четырнадцатого июня, на территории 47 региона синоптики  прогнозируют резкое ухудшение погодных условий. В Выборгском районе, а также в других районов Ленобласти местных жителей ожидают ливни, град и порывистый ветер. 

Порывы ветра, по сообщениям синоптиков, могут достигать порядка двадцати метров в секунду. Особенно осторожными стоит быть водителям, во избежании ДТП.

МЧС информирует ленинградцев о соблюдении мер предосторожности во время пятничной погоды. Местных жителей просят, по возможности, не выходить лишний раз из дома и отключить телевизор и электронные приборы во время грозы. Быть особенно внимательными призывают водителей автомобилей, так как погодные условия могут спровоцировать рост ДТП.

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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