В пятницу выборжан накроет ливнями и градом

В предстоящую пятницу, четырнадцатого июня, на территории 47 региона синоптики прогнозируют резкое ухудшение погодных условий. В Выборгском районе, а также в других районов Ленобласти местных жителей ожидают ливни, град и порывистый ветер.
Порывы ветра, по сообщениям синоптиков, могут достигать порядка двадцати метров в секунду. Особенно осторожными стоит быть водителям, во избежании ДТП.
МЧС информирует ленинградцев о соблюдении мер предосторожности во время пятничной погоды. Местных жителей просят, по возможности, не выходить лишний раз из дома и отключить телевизор и электронные приборы во время грозы. Быть особенно внимательными призывают водителей автомобилей, так как погодные условия могут спровоцировать рост ДТП.
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