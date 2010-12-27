В пятницу выборжан накроет ливнями и градом

Порывы ветра, по сообщениям синоптиков, могут достигать порядка двадцати метров в секунду.

В предстоящую пятницу, четырнадцатого июня, на территории 47 региона синоптики прогнозируют резкое ухудшение погодных условий. В Выборгском районе, а также в других районов Ленобласти местных жителей ожидают ливни, град и порывистый ветер.

Порывы ветра, по сообщениям синоптиков, могут достигать порядка двадцати метров в секунду. Особенно осторожными стоит быть водителям, во избежании ДТП.