В пятницу 18 января в Петербурге похолодает

Специалисты уверены в том, что снегопад в последний рабочий день недели не прекратится.

В пятницу 18 января в Северной столице метеорологи не ожидают улучшения погодных условий. Согласно данным регионального Гидрометцентра, в течение дня запланировано выпадение зимних осадков. Ожидается, что снегопад будет небольшим, но местами - умеренным.

Температура воздуха прогреется от минус восьми до минус шести градусов по Цельсию. Ночью показатели термометров опустятся до минус 11 градусов. На дорогах образуется гололед.

В Петербург придет слабый ветер до четырех, местами девяти метров в секунду. Влажность воздуха замрет на отметке в 89 процентов. Атмосферное давление будет пониженным до 742-747 миллиметров ртутного столба.

Фото: Piter.tv