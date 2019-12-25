Антициклон сохранит в Петербурге настоящую зиму с морозами и без осадков

Температура воздуха в городе составит -10…-12 градусов.

В пятницу, 12 февраля, Петербург останется на периферии антициклона. Он сохранит в городе облачную с прояснениями погоду. Будет морозно и без существенных осадков. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Температура воздуха в этот день составит -10…-12 градусов. В Ленобласти ожидается -9…-14 градусов. Ветер подует с северо-запада со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 771 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее мы писали, что в Петербурге проведут бесплатную кастрацию бездомных кошек.

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