В пятницу в Ленобласти будет облачно и пройдут небольшие дожди

Дневная температура останется на прежнем уровне.

В пятницу, 3 июня, в Ленинградской области ожидается облачность с прояснениями. В ряде районов пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

В темное время суток температура опустится до +12 градусов, а днем столбик термометра по-прежнему будет показывать от +19 до +24 градусов. В тчение суток будет дуть юго-западный, западный ветер с порывами от 6 до 11 м/с.

Ранее мы рассказали о том, что фотоловушка засняла трапезу медвежат в двух районах Ленобласти.

Фото: Pixabay