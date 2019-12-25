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В пятницу в Ленобласти будет облачно и пройдут небольшие дожди
Сегодня, 16:59
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lizapoluda

В пятницу в Ленобласти будет облачно и пройдут небольшие дожди

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Дневная температура останется на прежнем уровне.

В пятницу, 3 июня, в Ленинградской области ожидается облачность с прояснениями. В ряде районов пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщила пресс-служба  регионального ГУ МЧС РФ.

В темное время суток температура опустится до +12 градусов, а днем столбик термометра по-прежнему будет показывать от +19 до +24 градусов. В тчение суток будет дуть  юго-западный, западный ветер с порывами от  6 до 11 м/с.

 

Ранее мы рассказали о том, что фотоловушка засняла трапезу медвежат в двух районах Ленобласти.

Фото:  Pixabay

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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