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В пятницу температура в Ленобласти опустится до -3 градусов
Сегодня, 18:31
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lizapoluda

В пятницу температура в Ленобласти опустится до -3 градусов

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Ожидается выпадение снега.

В пятницу погода в регионе похолодает: снег пройдет практически во всех районах. Об этом сообщило АБН.

Ночью температура будет находиться в пределах от -3 до +2 градусов. В дневное время суток ожидается потепление до +4 градусов. Направление ветра по-прежнему будет северо-восточным, порывы достигнут 12 метров в секунду.

Кроме того, на дорогах возможно возникновение гололедицы. Автомобилистам необходимо внимательно следить за обстановкой на проезжей части. 

Синоптики предполагают, что показатели термометра продолжат снижаться. Так, ночью 21 марта возможно похолодание до 6 градусов.

Ранее мы рассказывали о том, что Власти Петербурга спрогнозировали пик коронавируса.

Теги: ленобласть, погода
Категории: Новости Ленинградской области,

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