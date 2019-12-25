В пятницу температура в Ленобласти опустится до -3 градусов

Ожидается выпадение снега.

В пятницу погода в регионе похолодает: снег пройдет практически во всех районах. Об этом сообщило АБН.

Ночью температура будет находиться в пределах от -3 до +2 градусов. В дневное время суток ожидается потепление до +4 градусов. Направление ветра по-прежнему будет северо-восточным, порывы достигнут 12 метров в секунду.

Кроме того, на дорогах возможно возникновение гололедицы. Автомобилистам необходимо внимательно следить за обстановкой на проезжей части.

Синоптики предполагают, что показатели термометра продолжат снижаться. Так, ночью 21 марта возможно похолодание до 6 градусов.

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