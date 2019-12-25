В пятницу под влиянием циклона в Петербурге продолжится разгул стихии

В городе пройдут дожди, сохранится порывистый ветер.

В пятницу, 11 сентября, влияние на погоду в Петербурге продолжит оказывать ушедший на восток циклон. При переменной облачности в городе местами пройдут кратковременные дожди, сохранится порывистый ветер. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

В этот день температурный фон будет примерно на градус ниже климатической нормы. Днем столбики термометров поднимутся до +13…+15 градусов. Ветер будет дуть с запада со скоростью 5-10 м/с. Местами порывы будут достигать 24 м/с. Атмосферное давление будет активно расти и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

Ранее мы писали, что уровень воды в Неве поднялся до 151 сантиметра во время шторма.

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