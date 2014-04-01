В пятницу петербуржцы почувствуют на себе дыхание зимы

В городе пройдут кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега.

В пятницу, 2 апреля, метеорологические условия в Петербурге продолжит определять тыловая часть циклона, которая принесла к берегам Невы новую волну холодного воздуха. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Сегодня температура воздуха в городе составит +4…+6 градусов, в Ленобласти +2…+7. Ветер подует с запада со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее синоптик рассказал, какая погода ждет петербуржцев в апреле.

Фото: Instagram / spb.geser.fox