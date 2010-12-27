В пятницу в Петербурге ожидают мороз и сильный ветер

В течение суток температура воздуха будет варьироваться от 0 до -2 градусов.

В последний рабочий день в Санкт-Петербург придут заморозки, осадков не ожидается. Об этом сообщило ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В городе 22 ноября в течение суток температура воздуха будет варьироваться от 0 до -2 градусов. В пригородах столбики термометров могут опуститься до -4. Ветер будет умеренным, южным и юго-восточным. На выходных в Петербурге будет до -4 градусов и солнечно.

Самая низкая температура в Петербурге 22 ноября была зафиксирована в 1971 году, тогда столбик термометра опустился до -16 градусов, самым теплым этот день был в 1926 году – плюс 9 градусов.

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