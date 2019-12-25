В пятницу Петербург замахнется на новый температурный рекорд

Столбики термометра днем поднимутся до плюс 9-11 градусов.

В пятницу, 27 марта, в Петербурге ожидается малооблачная и ясная погода. Об этом сообщил на своей странице в Facebook ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Синоптик заявил, что в этот день город попадет под влияние антициклона. Ветер будет дуть с западного направления со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление понизится до 771 мм рт. ст., что является выше нормы.

Столбики термометра в пятницу покажут плюс 9-11 градусов. По словам Леуса, максимальный рекорд для 27 марта был установлен в 2007 году. Тогда температура воздуха повысилась до плюс 11,5 градусов.

Ранее мы писали, что в пятницу в Ленобласть придет весенняя погода.

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