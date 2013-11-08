Петербург попал в зону атмосферного фронта 26 марта

Температурный фон будет далек от рекордов.

В пятницу, 26 марта, на погоду в Петербурге окажет влияние смещающийся с запада атмосферный фронт. Временами его облачная гряда будет закрывать небо плотной пеленой, из-за чего пройдут кратковременные дожди. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По словам синоптика, температурный фон сегодня будет далек от рекордов, но все равно на 2-3 градуса выше климатической нормы. Столбики термометров в городе покажут +5…+7 градусов, в Ленобласти +3…+8. Ветер подует с запада, юго-запада со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее мы писали, что улицы Петербурга начали отмывать от зимней грязи.

Фото: Instagram / 565_lora