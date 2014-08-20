В пятницу Минюст внес девять человек в реестр СМИ-иноагентов

Список СМИ-иноагентов пополнил российский политический журналист и автор книжных бестселлеров Михаил Зыгарь*.

В пятницу, 21 октября, Министерство юстиции внесло еще девять человек в список иностранных агентов. В список физлиц-иноагентов внесли продюсера и режиссера Александра Роднянского*, политика Илью Пономарева** и журналистов Александра Плющева* и Татьяну Шадрину*(Фельгенгауэр).

В реестр СМИ-иноагентов также внесли вдову миллиардера Дмитрия Босова — Катерину Босову*, башкирского национального активиста Руслана Габбасова*, журналиста Илью Шуманова*.

Список СМИ-иноагентов пополнил российский политический журналист и автор книжных бестселлеров Михаил Зыгарь*.

Фото: Piter.tv

*внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

**внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов

