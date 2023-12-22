В пяти районах на следующей неделе ограничат движение транспорта

До 30 марта водителям придется объезжать участок Петрозаводской улицы от Лодейнопольской улицы до Чкаловского проспекта.

В пяти районах Петербурга на следующей неделе ограничат проезд. Об этом сообщили сегодня, 16 февраля, в пресс-службе ГАТИ.

В Красносельском районе с 19 по 21 февраля автомобилисты не смогут проехать по Черниговскому переулку (территория Сергиево). Здесь будут проводиться работы по строительству газопровода.

В Курортном районе с 19 по 25 февраля перекроют движение у дома №9 по Школьной улице в поселке Песочный. Здесь специалисты будут проводить водопроводную сеть. Объезжать участок можно по Центральной, Речной, Дачной и Советской улицам.

В Невском районе с 18 февраля до 22 мая будут строить газопровод. В связи с этим автомобилисты не смогут проехать на улице Крупской у дома №5.

В Петроградском районе 20 февраля начнутся работы по реконструкции кабельной линии. До 30 марта водителям придется объезжать участок Петрозаводской улицы от Лодейнопольской улицы до Чкаловского проспекта. Также с 20 февраля по 30 марта закрывается движение транспорта по Лодейнопольской улице в направлении от Левашовского проспекта к Петрозаводской улице.

В Приморском районе с 20 февраля закроют проезд по Старобельской улице у пересечения с Лисичанской улицей. Здесь будут прокладывать водопроводную сеть.

Фото: Piter.tv