В прямом эфире "Место встречи – Невский 70", в гостях Наталия Маркова

Новый гость журналистского клуба – главный редактор филиала ГПМ радио в Петербурге Наталия Маркова.

Канал Piter.TV готовит к показу в прямом эфире очередную встречу в "Доме журналиста". На этот раз с визитом в журналистский клуб придет главный редактор филиала ГПМ радио в Петербурге Наталия Маркова. Вопросы на встрече задаст ведущая "Место встречи – Невский, 70. Старые и новые СМИ Петербурга" Ирина Иванова.

ГПМ Радио объединяет девять радиобрендов, а также Онлайн Радио 101.ru и сеть собственных филиалов в нескольких городах России, включая Петербург. Филиал ГПМ Радио в Северной столице включает в себя всем известные "Авторадио", "Детское радио", Радио ENERGY, "Юмор FM" и "Радио Зенит".

Особый акцент на встрече журналистского клуба сделают на работе соверменных FM-станций. Есть ли журналистика на "радио, которое поет"? Эволюцию текстов на современных радиостанциях с музыкой рассмотрят Наталия Маркова, в карьере которой работа в службе новостей на легендарном радио "Модерн" и руководство "Авторадио", и ведущая программы Ирина Иванова.

Встреча пройдет 23 октября в 18.00 в стенах "Дома журналиста". Вход свободный, но нужна предварительная запись по электронной почте ivanova@nevsky70.ru

Канал Piter.TV по традиции проведет прямую трансляцию вечера. Следить за происходящим можно в тематическом разделе сайта.

Фото: Союз журналистов Петербурга и Ленобласти