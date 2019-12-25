В пруду сада Ивана Фомина нашли черепаху

Очевидцы попросили забрать ее домой.

В саду Ивана Фомина в Выборгском районе города петербуржцы обнаружили черепаху. Фотографии опубликовали в соцсетях и попросили, чтобы кто-нибудь забрал ее домой. Вероятно, бывший владелец хотел избавиться от питомца и выбросил его в "дикую" среду обитания.

В комментариях горожане, как обычно бывает, разделились на два фланга. Первые заявляют, что у черепахи есть шансы пережить зиму, потому как она впадет в спячку, трогать ее не нужно, она уже "дома". Один из комментаторов зло пошутил, что в лесу видел лося и предложил автору тоже забрать его домой. Другие горожане заявили, что черепаха не болотная, а домашняя. Кто-то предложил снова организовывать живые уголки в школах, чтобы прививать детям любовь к животным.

Ранее мы писали, что краснорукие тамарины из Ленинградского зоопарка стали родителями.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Вконтакте