В пруду Удельного парка погибли две утки

В ведомстве уверяют, что о состоянии воды беспокоиться не стоит: налет — это всего лишь пыльца.

В пруду Удельного парка горожане заметили мертвых уток. Петербуржцы указывают и на качество воды в водоеме. Информация об инциденте появилась в социальных сетях.

По словам очевидцев, утки мертвы, однако неизвестно, почему это произошло.

В комитете по природопользованию "Фонтанке" сообщили, что в парк отправят бригаду, чтобы выловить мертвую утку и проверить. Мертвых птиц передадут на утилизацию городским службам. В ведомстве уверяют, что о состоянии воды беспокоиться не стоит: налет — это всего лишь пыльца.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб