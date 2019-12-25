В пространстве Никольские ряды пройдет фестиваль хендмейда

Вход на ярмарку бесплатный.

В ближайшие выходные, 4 и 5 июня, во дворе Никольских рядом пройдет "Петербургская ярмарка" — городской фестиваль хендмейда и дизайна. Посетители смогут купить товары ручной работы из Петербурга и других регионов.

На фестивале будут представлены домашний декор из бетона и гипса, штукатулки, вазы, одежда из натуральных тканей, косметика, украшений, головные уборы из льна и хлопка, вязаные вещи, джинсовки с росписью.

Вход в пространство свободный. Ярмарка будет работать с 12 до 20 часов.

Напомним, в этом году в Никольских рядах можно поиграть в гольф.

Фото: ВКонтакте / "Петербургская ярмарка" 4-5 июня