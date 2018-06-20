КГИОПу отдадут часть полномочий Фонда капремонта

За капительным ремонтом исторических зданий будут наблюдать специалисты КГИОПа.

КГИОПу отдадут полномочия Фонда капитального ремонта по работам с домами со сложным декором фасадов. В ближайшее время ведомство сможет контролировать ремонт исторических зданий. Ранее с подобным обращением в Смольный обращались местные жители. Они обратили внимание чиновников на плохое состояние Дома Бака, после проведенных работ. Также претензии петербуржцев были услышаны относительно объекта на Миллионной улице, где упал карниз, а также на Малой Посадской, в котором рабочие позволили убрать лепной декор, заменив его плоскими изображениями.

В Правительстве Санкт-Петербурга собираются внести изменения в закон, которые позволят вносить многоквартирные дома, являющимися объектами культурного наследия, в инвестиционную программу КГИОПа. Сейчас на рассмотрении 25 зданий.

Фото: Piter.tv