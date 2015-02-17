В проект создания велосипедной инфраструктуры в Выборге внесут изменения

На встрече обсудили необходимость максимального сохранения исторической брусчатки на участках велодорожки.

Глава администрации Выборгского района Валерий Савинов провел внеочередное заседание рабочей группы по развитию велосипедного движения в Выборге. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В заседании приняли участие представители городской общественности, организации, проектировавшей велодорожки в Выборге, ГИБДД, районной администрации.

Как рассказал технический директор организации "Севзапстройпроект" Семен Мандибура, часть велодорожки от Крепостного моста через Южный Вал, Ленинградский проспект до автовокзала является первым этапом большого проекта по созданию велосипедной инфраструктуры. Он был доработан по результатам общественных обсуждений, согласован 3-им отделом ГИБДД, проведена экспертиза сметной стоимости.

На данный момент, пока позволяют погодные условия, специалисты наносят разметку. Позже будут установлены дорожные знаки и информационные щиты, обозначены "островки безопасности".

Также на встрече обсудили необходимость максимального сохранения исторической брусчатки на участках велодорожки. Проектировщики отметили, что ее замена была предусмотрена, чтобы обратить внимание автомобилистов на наличие велопереезда – то есть в целях безопасности.

По словам Валерия Савинова, брусчатка была снята по недосмотру.

В проекте была ошибка, которую председатель профильного комитета Сергей Петров не учел. За халатное отношение к работе он получил дисциплинарное взыскание, а исторические камни в ближайшее время вернутся на улицы Выборга. Валерий Савинов, глава администрации Выборгского района.

Полный проект велосипедной инфраструктуры в Выборге предусматривает 4 этапа. Один из них уже реализован на Смоляном мысе. В перспективе велосипедная инфраструктура позволит туристам выезжать к парку "Монрепо", а также на стадион "Авангард", в сторону международной трассы на Светогорск и в направлении региональной трассы "Вело47" – на Санкт-Петербург.

Ранее глава администрации Выборгского района обсудил с переписчиками актуальные вопросы.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО