В Петербурге обнаружили гараж, забитый оружием

В Петербурге из гаража вынесли огромное количество оружия.

В гаражном кооперативе Курортного района Петербурга обнаружили целый склад с оружием. Житель Северной столицы получит уголовное дело за хранение гранат, пороха и почти килограмма тротила.

В Петербургском кооперативе "Дюны" оперативники уголовного розыска провели обыск на основе расследования дела о вымогательстве, которое было возбуждено в конце января 2018 года. В гараже 65-летнего мужчины нашли много запрещенных "штучек". Стоит отметить, что ранее петербуржец не имел проблем с законом.

В результате обысков было изъято около сотни патронов разного калибра, более трех десятков похожих на детонаторы предметов, несколько ручных финских осколочных гранат, а также ручную противотанковую, советскую осколочную и "лимонку". Кроме того, в помещении были найдены тротил, порох, пистолет, пара карабинов и составные части оружия. Все "добро" отправлено на экспертизу. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.