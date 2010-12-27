В преддверии выборов на сайте администрации Выборгского района появился новый раздел

Для лучшей систематизации новостей, в данном разделе сформированы информационные блоки: общая информация, правовые акты, образцы документов, участковые избирательные комиссии, "клуб молодого избирателя", "конкурсы", выход на портал Избиркома Ленинградской области и иные новостные материалы.

В рамках подготовки к выборам в органы местного самоуправления, на сайте администрации МО "Выборгский район" открыт новый раздел: "8 сентября 2019 г. – единый день голосования".

Для лучшей систематизации новостей, в данном разделе сформированы информационные блоки: общая информация, правовые акты, образцы документов, участковые избирательные комиссии, "клуб молодого избирателя", "конкурсы", выход на портал Избиркома Ленинградской области и иные новостные материалы.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО