"Культурные" трамваи выехали на петербургские улицы

В преддверии VII Санкт-Петербургского международного культурного форума (15-17 ноября) в Петербурге начал ходить электротранспорт с напоминанием.

В середине ноября в Петербурге пройдет VII международный культурный форум. Чтобы оповестить об этом граждан, "Горэлектротранс" яркого и необычного оформил троллейбусы и трамваи. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

На электротранспорте красуется надпись: "Едем на Культурный форум", там же есть и QR-код, наведя на который, можно перейти на страницу форума и узнать все важные новости, даты и программы.

"Культурными" стали троллейбус №5 (от Конногвардейского бульвара до Тульской улицы через Невский проспект), трамваи №3, 6 и 40.

Ранее на Piter.TV: Владимир Мединский пригласил министра Южной Кореи То Чонхвана на Культурный форум в Петербург.

Фото: пресс-служба "Горэлектротранс"