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В Петербурге Курбан-байрам праздновали 70 тысяч мусульман

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В Петербурге праздник Курбан-байрам собрал около 70 тысяч мусульман.

В Санкт-Петербурге 1 сентября Курбан-байрам отпраздновали около 70 тысяч мусульман. К Соборной мечети, которая находится неподалеку от станции метро "Горьковская" прибыло около 45 тысяч человек. Мероприятие прошло без каких-либо нарушений общественного порядка.

Отметим, что по сравнению с прошлым годом количество участников, которые прибыли на главный мусульманский праздник в Санкт-Петербурге значительно прибавилось. 

Напомним, ранее мы сообщали о том, что с утра в Петербурге закрывали две станции метро: из-за Курбан-байрама и бесхозного предмета.

Теги: курбан байрам , новости петербург , новости спб , петербург
Категории: Новости СПб Лента новостей

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