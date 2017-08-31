Курбан-Байрам в 2017 году

Piter.tv расскажет в какие дни празднования Курбан-Байрама в 2017 году, история праздника, а также какие ограничения движения ожидать водителям в Петроградском районе.

В 2017 году праздник Курбан-Байрам совпадает с Днем знаний, а значит отмечать мусульмане его будут 1 сентября. Дата великого дня ежегодно меняется и зависит от Лунного календаря. Ид аль-адха (арабское название события) всегда наступает через семьдесят дней после Ураза Байрам.

В этом году первый день праздника выпадет на будний день, поэтому в некоторых странах его делают выходным. Поскольку за ним следуют еще два выходных, то празднование в текущем году будет 3 дня.

В этот праздничный день мусульмане стараются совершить паломничество в святое место. Хадж совершают в Мекку. По традиции мусульманин встает на рассвете и производит обряд полного омовения. Затем он надевает праздничную одежду и идет на утреннюю молитву или проповедь. Делать это нужно строго на голодный желудок.

Если переводить дословно с арабского название праздника, то получается "праздник жертвоприношения". В этот день мусульмане приносили и приносят жертву Аллаху. В России делать обряд жертвоприношения разрешено только на специально организованных местах. Обычно это баран, бык или верблюд. После жертвоприношения устраивается шумный праздник и великолепный пир.

Согласно главной книге ислама Корану, пророку Ибрахиму во сне явился ангел Джабраил. Он передал пророку послание от Аллаха. Великий приказал ему принести в жертву родного сына. Ибрахим не смог пойти против воли бога и прибыл в долину Мина (где сейчас находится Мекка). Именно это место он выбрал для священного обряда. Когда пророк был готов закончить дело, Аллах не дал совершить ему это и велел заменить родного сына бараном. С тех пор повелась традиция в Курбан-байрам резать баранов.

По исламским традициям верующие должны начать готовиться к празднику заранее, обычно за 20 дней. Первое, что нельзя делать правоверным – стричься, затем покупать и носить новую одежду и обувь. Кроме того, не рекомендуется принимать участие в шумных празднествах. А за десять дней до праздника уже начинается пост.

Мусульмане верят, что этот обычай жертвоприношения поможет им не попасть в ад. Так как заговоренное животное после смерти поможет правоверному перейти мост Сират над вместилищем грешников. Слова, которые произносятся в момент резания горла животного, звучат во имя здравствующих родных, а также усопших близких.

Из-за праздника Курбан-Байрама на Петроградской стороне будут перекрывать транспортное движение. В этом году в связи с праздником Петроградский район будет в пробках. Ограничения начнут действовать с половины шестого утра. Нельзя будет проехать по Кронверкскому проспекту от улицы Куйбышева до Каменноостровского проспекта. Кроме того, закроют Крестьянский и Конный переулки. Также вход и выход на станции метро "Горьковская" будет ограничен.

Фото: сайт babyben.ru

Видео: канал Piter.tv