В Петербурге 1 сентября около 300 сотрудников Росгвардии обеспечат порядок и безопасность

1 сентября в Петербурге и Ленобласти сотрудники ОМОН, подразделения лицензионно-разрешительной работы, а также частных охранный структур организуют обеспечение общественного порядка и безопасности.

В Санкт-Петербурге 1 сентября объединит в себе два праздника - День знаний и Курбан Байрам. В связи с этим на территории Петербурга и Ленобласти будут проводиться массовые мероприятия.

Пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО сообщает, что для обеспечения общественного порядка и безопасности в ходе прозднеств сформирован наряд ГУ Росгвардии численностью около 300 человек. В их число входит сотрудники ОМОН, а также подразделений лицензионно-разрешительной работы.

Кроме того, на местах проведения мероприятий будут патрулировать 290 экипажей вневедомственной охраны, круглосуточно несущих дежурство на территории Санкт-Петербурга и населенных пунктов Ленинградской области в рамках единой дислокации.

Также в охране общественного порядка и безопасности 1 сентября будут задействованы сотрудники частных охранных структур.

Фото: ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области