С утра в Петербурге закрывали две станции метро: из-за Курбан-байрама и бесхозного предмета

В пятницу, 1 сентября, в Северной столице с утра закрывали две станции метрополитена. Одна закрыли из-за увеличенного потока пассажиров связанного с религиозным праздником, вторую – из-за бесхозного предмета.

Пассажирам петербургской подземки пришлось туго с утра. Сразу две станции закрывали в пятницу, 1 сентября. Началось все в 06.40 утра. Станцию метро "Горьковская" закрыли на вход. В вестибюлях был увеличенный пассажиропоток: люди активно выходили со станции. Это связано с тем, что около этой станции находится Санкт-Петербургская соборная мечеть. Сегодня мусульмане отмечали традиционный праздник Курбан-байрам.

В половине восьмого станция снова начал работать в обычном режиме.

Затем пассажиры оранжевой ветки столкнулись с неудобством. На вход и выход закрыли "Ладожскую" в 08.22. Станция находится около вокзала, так что это перекрытие могло стоить кому-то опоздания на поезд. В вестибюли нашли бесхозный предмет. К счастью, его проверяли не долго. Уже в 08.34 станцию снова открыли.