Вице-премьер назвал ахиллесову пяту космической отрасли России

В правительстве напомнили, что задачей руководства Роскосмоса является поиск реальных путей оздоровления отрасли.

Ахиллесовой пятой российской космической отрасли является ее рентабельность. Такой вывод можно сделать из заявления вице-премьер России Юрий Борисов.

Во время своего визита на предприятие "Информационные спутниковые системы им. академика М. Ф. Решетнева" он заявил, что у РФ есть все возможности, чтобы выйти на серийное производство ракетной техники. Для этого отрасли требуется обеспечить рентабельность.

"Сегодня задача отрасли - сформировать ясную и понятную политику, в основе которой должны лежать принципы унификации и стандартизации решений, чтобы обеспечить соответствующую рентабельность и выйти на серийное производство. Это "ахиллесова пята" отрасли сегодня",

- передает слова Борисова ТАСС.

Вице-премьер добавил, что задачей руководства Роскосмоса является поиск реальных путей оздоровления отрасли. Он подчеркнул, что у России есть все возможности, чтобы иметь индустрию, которой можно гордиться.

Борисов также напомнил, что в 90-е годы в отрасли сложилась неблагоприятная ситуация на фоне нехватки средств и увлечения "использованием западной элементной компонентной базы".

Видео: YouTube / Роскосмос