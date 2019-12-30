Вице-премьер назвал ахиллесову пяту космической отрасли России

Ахиллесовой пятой российской космической отрасли является ее рентабельность. Такой вывод можно сделать из заявления вице-премьер России Юрий Борисов.
Во время своего визита на предприятие "Информационные спутниковые системы им. академика М. Ф. Решетнева" он заявил, что у РФ есть все возможности, чтобы выйти на серийное производство ракетной техники. Для этого отрасли требуется обеспечить рентабельность.
"Сегодня задача отрасли - сформировать ясную и понятную политику, в основе которой должны лежать принципы унификации и стандартизации решений, чтобы обеспечить соответствующую рентабельность и выйти на серийное производство. Это "ахиллесова пята" отрасли сегодня",
- передает слова Борисова ТАСС.
Вице-премьер добавил, что задачей руководства Роскосмоса является поиск реальных путей оздоровления отрасли. Он подчеркнул, что у России есть все возможности, чтобы иметь индустрию, которой можно гордиться.
Борисов также напомнил, что в 90-е годы в отрасли сложилась неблагоприятная ситуация на фоне нехватки средств и увлечения "использованием западной элементной компонентной базы".
Видео: YouTube / Роскосмос
Обсуждение ( 0 )