Путин возмутился невыполнением поручений по развитию космической сферы

Президент России попросил кабмин объяснить задержки при выполнении поручений.

Владимир Путин на совещании в среду, 29 сентября раскритиковал выполнение поручений по долгосрочному развитию космической отрасли в стране.

Путин отметил, что весь комплекс мер с соответствующим финансированием нужно было утвердить к 30 августа. "Однако этого не было сделано до сих пор, что подвергает риску наши планы по развитию отрасли в целом", - посетовал президент.

Глава государства попросил правительство рассказать о причинах такой задержки и о том, когда работа будет завершена.

Также на совещании Путин рассказал, что Россия опережает конкурентов на шесть-семь лет в сфере разработки уникальных технологий ядерной космической энергетики.

В середине сентября ракета "Союз" успешно стартовала с Байконура.

Видео: YouTube / Россия 24