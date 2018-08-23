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Путин возмутился невыполнением поручений по развитию космической сферы

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Президент России попросил кабмин объяснить задержки при выполнении поручений.

Владимир Путин на совещании в среду, 29 сентября раскритиковал выполнение поручений по долгосрочному развитию космической отрасли в стране.

Путин отметил, что весь комплекс мер с соответствующим финансированием нужно было утвердить к 30 августа. "Однако этого не было сделано до сих пор, что подвергает риску наши планы по развитию отрасли в целом", - посетовал президент.

Глава государства попросил правительство рассказать о причинах такой задержки и о том, когда работа будет завершена.

Также на совещании Путин рассказал, что Россия опережает конкурентов на шесть-семь лет в сфере разработки уникальных технологий ядерной космической энергетики.

В середине сентября ракета "Союз" успешно стартовала с Байконура.

Видео: YouTube / Россия 24

Теги: кабмин, космическая отрасль, путин
Категории: Новости России, Лента новостей,

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