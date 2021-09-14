Ракета "Союз" успешно стартовала с Байконура

Вместе с ракетой в космос улетели спутники OneWeb.

Ракета "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Байконур в 21:07. Спутники будут отделяться в несколько этапов. Первая и вторая группы уже отделились от разгонного блока "Фрегат".

Спутники OneWeb призваны обеспечить Землю высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что пуск ракеты-носителя с 34 британскими спутниками связи прошел штатно. Напомним, что первые шесть спутников OneWeb отправились на орбиту 28 февраля 2019 года.

Ранее Рогозин обвинил казахстанского владельца "Бурана" в безответственном отношении к кораблю.

Видео: Роскосмос