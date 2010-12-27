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В Правительстве Якутии провели обыски и изъяли документы
Сегодня, 8:19
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MShaffter

В Правительстве Якутии провели обыски и изъяли документы

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Обыски прошли в рамках уголовного дела за взяточничество в особо крупных размерах.

В Правительстве Якутии ФСБ провели обыски и изъятие документов по делу о взятках в особо крупном размере.

На сайте Правительства Республики Саха (Якутия) сообщается, что проведена выемка документов у первого заместителя председателя Правительства Якутии Алексея Колодезникова и в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики. 

В рамках уголовного дела, возбужденного в апреле 2019 года по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса РФ в отношении бывшего заместителя начальника отдела эксплуатации автодорог ГКУ "Управление автомобильных дорог Республики Саха (Якутия)" в Усть-Майском улусе по факту получения им взятки в особо крупном размере.

Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

Обвиняемый в данном уголовном деле в 2013 году потребовал у индивидуального предпринимателя, выполнявшего работы по содержанию автодороги Югоренок — Солнечный в Усть-Майском районе, передавать ему ежегодно сумму в размере 1 миллиона рублей. За период до 2016 года предприниматель тем или иным образом перечислил вышеуказанному лицу 3 миллиона рублей.

Фото: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

 

Теги: беспредел, коррупция, новости россии, новости якутии, якутия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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