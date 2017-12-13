В правительстве хотят перенести время зимних школьных каникул

Такая идея рассматривается для того, чтобы популяризировать отдых на курортах Северного Кавказа.

Правительство России планирует провести эксперимент, в ходе которого школьные зимние каникулы будут сдвигаться в зависимости от уровня снега на горнолыжных курортах Северного Кавказа.

Как рассказал в интервью "Российской газете" вице-премьер Александр Хлопонин, такую идею хотят реализовать, чтобы популяризировать среди школьников горнолыжный отдых. В качестве примера чиновник привел страны Европы, где по его словам, школьные каникулы подстраивают именно под самое снежное время в Альпах.

Хлопонин свою идею объясняет тем, что в России нет такой гибкой системы. И все, по его мнению, зависит от погоды и наличия снега. Если его нет, значит школьники пропустят горнолыжный сезон.

В правительстве, на данный момент, точного решения не приняли, но уже рассматривается идея провести эксперимент. Будет ли государство выделять субсидии на поездки для школьников и родителей на горнолыжные курорты – не сообщается.