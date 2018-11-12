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В правительстве опровергли информацию об отмене МАКС-2019

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Выставка пройдет по плану.

15 марта в ряде СМИ появилась информация об отмене авиационного космического салона (МАКС) в 2019 году. В пресс-службе "Ростеха" сообщили, что авиасалон никто не отменял.

Уже сейчас известно, что подготовка к масштабному событию идет полным ходом. Авиасалон МАКС-2019 состоится в запланированные сроки – в августе. Крупнейшая выставка пройдет в подмосковном городе Жуковский.

Напомним, что Авиасалон МАКС является международной аэрокосмической выставкой, которую проводят в России раз в два года на аэродроме ЛИИ имени Громова. Впервые выставка состоялась ы 1993 году.

Видео: Piter.tv, 
Aviasalon JSC

Теги: авиасалон макс, правительство, самолеты
Категории: Лента новостей, Новости России, Картина дня,

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