В пожаре на Маршала Тухачевского пострадала пенсионерка

В квартире выгорело 30 "квадратов".

Около десяти утра утра в субботу, 12 декабря, в доме №5 корпус 4 по улице Маршала Тухачевского загорелась квартира. Как сообщили в пресс-службе петербургского МЧС, в двухкомнатной квартире горела обстановка на площади 30 "квадратов". Фотографии вырывающегося из окна квартиры пламени опубликовали в соцсетях очевидцы.

Что стало причиной пожара, не уточняется, однако известно, что огонь начал "пожирать" квартиру с кухни. Пламя потушили спустя час силами 19 пожарных и четырех единиц техники. Из парадной дома пришлось эвакуировать десять человек из соседних с горящей квартирой жилищ, пожилую хозяйку пострадавшей квартиры госпитализировали.

Фото: Анита Романова, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"