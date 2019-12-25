В посёлке под Тосно мужчина во время ссоры задушил свою жену

Вечером 3 февраля в полицию обратилась соседка умершей женщины.

В Тосненском районе Ленобласти задержали мужчину, сознавшегося в убийстве своей пожилой жены. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Вечером 3 февраля в полицию обратилась женщина из поселка Сельцо Тосненского района. Она рассказала, что ее соседка скончалась. Полицейские нашли в квартире без внешних признаков насильственной смерти труп 68-летней пенсионерки. Вскрытие же показало, что смерть наступила в результате тупой травмы шеи и груди, осложнившейся из-за асфиксии.

Вечером по подозрению в убийстве был задержан 53-летний мужчина. Он признался, что поссорился со своей женой и задушил ее. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.

Ранее житель Ленобласти до смерти избил знакомого кочергой.

Фото: Piter.tv