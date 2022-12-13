В поселке Репино двое детей пострадали в ДТП

Девочку и мальчика доставили в больницу.

В Репино в субботу, 11 марта, в ДТП пострадали двое детей. На Приморском шоссе столкнулись две иномарки.

По информации Piter.tv, водитель автомобиля "Шкода" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковушкой "Форд". Во второй машине находились 42-летняя женщина и двое ее детей. Четырехлетняя девочка и 13-летний мальчик попали в больницу.

Известно, что мужчина, который управлял "Шкодой", к административной ответственности за нарушение ПДД в 2022-2023 годах не привлекался.

Правоохранители начали проверку после ДТП. Обстоятельства и подробности случившегося уточняются.

Ранее на Piter.tv: девятиклассница из Петергофа попала в больницу с острым отравлением таблетками.

Фото: Piter.tv