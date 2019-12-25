В поселке Понтонный пьяная мать ранила свою дочь ножом

Пострадавшей потребовалась помощь медиков.

В среду, 10 марта, в полицию Петербурга через службу "112" поступила информация о ножевом ранении в поселке Понтонный. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Как стало известно стражам порядка, в одной из квартир дома №30 на улице Александра Товпеко мать и дочь распивали спиртные напитки. В какой-то момент у них возникла ссора, в ходе которой женщина схватила нож и ударила им в область груди своей дочери.

Пострадавшей потребовалась помощь медиков. Ее с проникающим колото-резанным ранением передней поверхности грудной клетки, пневмотораксом слева в состоянии средней тяжести госпитализировали в Городскую больницу № 33.

Мать была задержана по горячим следам. Из квартиры изъяли нож, биоматериалы и одежду. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее житель Ленобласти грозился убить бывшую жену, размахивая перед ней ножом.

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