В Петербурге подросток загорелся при попытке потушить загоревшийся пенопласт

Он по ошибке плеснул в пламя растворитель.

Петербургские врачи спасают 17-летнего подростка, который получил ожоги во время тушения огня. Он по ошибке плеснул в пламя растворитель. Об этом стало известно Piter.TV.

Инцидент произошел в СНТ "Дачное" вечером 5 июля. Подросток чинил дома забор и занимался сваркой. От искры загорелся лежавший рядом пенопласт. При попытке потушить огонь юноша по ошибке взял канистру с растворителем. Пламя перекинулось на него.

У пострадавшего диагностировали ожоги тела и дыхательных путей. Подросток находится в реанимации. Проводится проверка.

Накануне на трассе М-11 сгорел грузовик.

Фото: Piter.tv