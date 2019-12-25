В понедельник жители трех районов Петербурга останутся без света

Ограничения коснутся жителей Пушкинского, Невского и Фрунзенского района.

Стало известно, что жители Ленобласти и трех районов Петербурга останутся без света в понедельник, 14 июня. Сотрудники ПАО "Ленэнерго" будут поводить плановые работы по техобслуживанию объектов.

По данным сайта ПАО "Ленэнрго", плановые работы затронут несколько деревень: Ярославичи, Зиновий Наволок, Матреновщина. Отключат электроэнергию с 09:00 до 17:00. В Павлово без света жители будут с 09:00 до 18:00. В Тененичи и поселке Пригородный воспользоваться электроэнергией не смогут с 10:00 до 16:00.

В Петербурге ограничения коснутся жителей Пушкинского района. Так, в Павловске специалисты проведут работы на Березовой, Конюшенной и Садовой улицах с 09:00 до 18:00.

В Невском районе плановые отключения пройдут на улицах Седова, дом №78 и Полярников, дома № 13 и 19.

Во Фрунзенском районе на улицах Елизарова, дома № 32 и 42, Малая Балканская № 58, Бухарестская № 152/2 и 152/1, а также Софийская № 48 и 50 и Олеко Дундича № 5. Работы пройдут с 11:00 до 18:00.

Ранее Piter.tv писал, что в Петербурге уничтожили почти 700 килограммов польских яблок.

Фото: pixabay.com