В понедельник воздух в Петербурге прогреется до +21

Ветер ожидается умеренный.

В понедельник, 11 мая, в Петербурге ожидается малооблачная погода без осадков. Умеренный ветер будет дуть ночью с юга. Об этом сообщили на сайте ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Температура воздуха ночью может опуститься до +7, а днем подняться до +21 градуса. Вечером прогнозируют кратковременные дожди и местами порывы сильного ветра.

Ранее мы писали, что в Петербурге прошла церемония выпуска офицеров Военной академии связи.

Фото: pixabay